Мужчина погиб, еще один пострадал из-за атаки ВСУ на Туапсе

В результате массированной атаки беспилотников (БПЛА) на Туапсе погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

— В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один — пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

По его словам, в морском порту произошло возгорание, повреждена гражданская инфраструктура города. Обломки дронов повредили остекление в начальной школе, детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу.

На местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы.

Ранее местные жители, после полуночи было слышно несколько десятков взрывов в разных частях черноморского побережья.

