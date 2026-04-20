Родителей восьми хабаровских подростков оштрафуют за ночные прогулки детей

В Хабаровске полицейские после рейда, проведенного по жалобам горожан на молодежь у торгового центра, привлекли к ответственности за ночные прогулки родителей восьми подростков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчане сообщали, что на Муравьева-Амурского по вечерам собираются подростки, они употребляют алкоголь и хулиганят. На указанном месте и в прилегающих кварталах полицейские обнаружили и доставили в участковый пункт полиции 9 юных горожан.
Родители одного из них оказались иногородними, в результате 17-летний подросток отправился в Хабаровский центр социальной помощи семье и детям. Остальных забрали родители, которые сказали, что знали о запрете на нахождение детей одних на улице после 22 часов, но не смогли их проконтролировать.
— На восьмерых родителей несовершеннолетних составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
