Катастрофическая суббота: двух омских пенсионеров мошенники лишили 4 млн рублей

Главной проблемой омичей становится тот факт, что они легкомысленно отвечают на звонки с неизвестных номеров. Особенно страдают от действий телефонных мошенников пожилые жители Омской области. В минувшую субботу жертвами звонков стали пожилые жители двух округов. Их обманули по отработанной схеме — диктовка смс, запугивание «финансированием террористической организации» и срочная необходимость вывести все сбережения на «безопасный счет. По итогу, 67-летний житель Октябрьского округа, перевел мошенникам 2 миллиона 930 тысяч рублей, а 63-летняя жительница добровольно “спрятала” на “безопасный счет” 1 миллион 20 тысяч рублей.