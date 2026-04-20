Катастрофическая суббота: двух омских пенсионеров мошенники лишили 4 млн рублей

В течение дежурной смены, 18 апреля, сотрудники полиции приняли 4 заявления о совершенных в отношении омичей дистанционных мошенничествах. В результате киберобмана жители Омска потеряли 4 миллиона 239 тысяч рублей. Большую часть из этой суммы перечислили на счета аферистов два пенсионера.
Главной проблемой омичей становится тот факт, что они легкомысленно отвечают на звонки с неизвестных номеров. Особенно страдают от действий телефонных мошенников пожилые жители Омской области. В минувшую субботу жертвами звонков стали пожилые жители двух округов. Их обманули по отработанной схеме — диктовка смс, запугивание «финансированием террористической организации» и срочная необходимость вывести все сбережения на «безопасный счет. По итогу, 67-летний житель Октябрьского округа, перевел мошенникам 2 миллиона 930 тысяч рублей, а 63-летняя жительница добровольно “спрятала” на “безопасный счет” 1 миллион 20 тысяч рублей.
В полиции в очередной раз напоминают омичам о необходимости максимально критически относиться к информации, которую сообщают по телефону. Мошенники могут представляться кем угодно, присылать копии разнообразных документов, в том числе фотографии якобы служебных удостоверений. Необходимо сохранять хладнокровие и не переводить деньги по указанию неизвестных.