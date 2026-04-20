В Иркутской области погибла женщина в пожаре из-за замкнувшей проводки

Пламя потушили на площади 30 кв. метров.

Источник: МЧС РФ

В Иркутской области в пожаре погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Вечером 19 апреля в поселке Тельма Усольского района загорелся брусовый дом на улице Максима Горького. Прибывшие пожарные обнаружили на полу тело 69-летней женщины. Она погибла», — рассказали в МЧС.

Пожар ликвидировали на площади 30 кв. метров силами девяти огнеборцев и трех автоцистерн. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось о пожаре из-за непотушенной сигареты в Иркутске. В огне погиб мужчина.