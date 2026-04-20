Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар вспыхнул в порту Туапсе во время налёта дронов ВСУ

В результате массированной атаки украинских дронов в порту города Туапсе начался пожар. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и других оперативных служб. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Серей Бойко.

«Есть возгорания на морском терминале. На всех очагах задействованы пожарные расчёты и спасательные службы», — указал он в Telegram-канале.

В административных и жилых зданиях в черте города выбило стёкла. Сейчас на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Беспилотную опасность в Туапсе отменили около 5:30 утра. Жителей просят не приближаться к обломкам.

Также в порту Туапсе в результате налёта погиб один мирный житель. Ещё один человек получил ранения. С пострадавшим сейчас работают врачи, которые делают всё необходимое.

