Спасатели вернулись в Красноярск после безуспешных поисков Усольцевых

20 апреля в КГКУ «Спасатель» рассказали об итогах поисков семьи Усольцевых, на которые краевые специалисты выезжали с 17 по 19 апреля по заданию следователей. Напомним, после исчезновения во время маршрута выходного дня по Кутурчинскому белогорью дня семьи из трех человек осенью 2025 года было заведено уголовное дело.
За три дня спасателям удалось обследовать более 120 километров зоны поисков, включая лесные дороги. Накануне они работали в окрестностях поселка Кутурчин, откуда семья отправилась в поход. Также они ездили осматривать окрестности скального массива Мальвинка.
Но командировка оказалась безрезультатной. Никаких следов исчезнувшей группы найдено не было. Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда уже вернулись в свое подразделение.
Напомним, спасатели выезжали по заданию следователей для более тщательного осмотра местности. Снег в горной тайге уже начал таять, однако покров еще остается достаточно глубоким. Так, 19 апреля специалисты на снегоходах обследовали 33 километра горной тайги в районе лога Мальвинка.
Масштабные поиски будут продолжены, когда земля очистится от снега. Пока в них участвуют только профессионалы со специальной подготовкой: спасатели, альпинисты, спелеологи.