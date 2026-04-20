В Приморье бездомный совершил нападение на аптеку с игрушечным пистолетом

Правоохранительные органы во Владивостоке задержали бездомного по подозрению в совершении разбойного нападения на аптеку с использованием игрушечного пистолета, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Приморскому краю.
По данным подразделения федерального ведомства, 36-летний мужчина зашёл в учреждение и начал угрожать провизору пистолетом. Он забрал с собой перевязочные материалы и скрылся.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку по горячим следам задержали 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства», — отметило управление МВД в своем канале в мессенджере Max.
Пистолет, изъятый у мужчины, направили на экспертизу, которая показала, что изделие является игрушкой. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Его отправили в следственный изолятор.
Напомним, в феврале сообщалось, что жительницу Швейцарии приговорили к штрафу и условному тюремному сроку за то, что она заказала игрушечный водяной пистолет. Женщина хотела дополнить свой костюм сотрудника полиции для участия в популярном в стране карнавале Fasnacht. Полиция и таможня конфисковали игрушку, посчитав изделие «оружием, похожим на настоящее».
Согласно законодательству Швейцарии, даже игрушки, похожие на настоящее оружие, считаются предметами, подпадающими под закон об оружии. Изначально женщину приговорили к пяти дням тюрьмы условно. После вмешательства адвоката судебное решение заменили на штраф в размере 150 франков.