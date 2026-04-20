В Приморье бездомный совершил нападение на аптеку с игрушечным пистолетом

Напомним, в феврале сообщалось, что жительницу Швейцарии приговорили к штрафу и условному тюремному сроку за то, что она заказала игрушечный водяной пистолет. Женщина хотела дополнить свой костюм сотрудника полиции для участия в популярном в стране карнавале Fasnacht. Полиция и таможня конфисковали игрушку, посчитав изделие «оружием, похожим на настоящее».