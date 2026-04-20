Экс-следователь допустил, что пропавший в Кузбассе Герой России мог скрыться

Напомним, Алексей Асылханов пропал без вести 3 апреля. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве. Поиски продолжаются, но семья сохраняет надежду и призывает не доверять непроверенным источникам. Он известен участием в СВО: уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и множество живой силы, награждён Золотой Звездой Героя в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме. Супруга рассказала, что муж никогда не пропадал без предупреждения и не имел пагубных привычек. К поискам подключились волонтёры «ЛизаАлерт».