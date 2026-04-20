Мать пропавшего Асылханова опровергла знакомство сына с водителем машины

В Кемеровской области устанавливают обстоятельства исчезновения Героя России Алексея Асылханова. По данным родственников, перед пропажей он сел в автомобиль к человеку, с которым, вероятно, не был знаком.
Как сообщила его мать Татьяна Асылханова, информация о знакомстве с водителем не подтверждается. По ее словам, он был общительным и мог здороваться с людьми, однако это не означает, что водитель был ему известен.
Ранее близкие рассказывали, что в день исчезновения Асылханов вышел из дома и направился на работу, но туда не прибыл. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда он сел в неизвестный автомобиль. Установить марку и номер машины не удалось.
В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили о розыске 23-летнего мужчины. Он пропал 3 апреля в городе Юрге. К поискам подключились добровольцы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.
Асылханов участвовал в специальной военной операции в составе разведывательного подразделения. По имеющимся данным, на его счету уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин. В декабре 2024 года он был награжден Золотой Звездой. После ранения вернулся в регион и работал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
