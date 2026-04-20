Желание сэкономить на отдыхе в майские праздники грозит россиянам потерей денег

Варианты «выгодного» отдыха на «майские» предложили россиянам. Однако звонят людям не туроператоры, а мошенники под их видом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Злоумышленники, понимая, что часть россиян планирует отдых в предстоящие праздничные выходные, используют этот повод как очередную возможность для обмана. Также схема основывается на желании людей сэкономить на своем отдыхе. Поэтому, представляясь во время звонка сотрудниками туристических компаний, мошенники предлагают жертве «специальные предложения» на популярные направления.
— Если человек интересуется предложением, то мошенник присылает ссылку для оплаты якобы предварительного бронирования заказа, — информируют РИА Новости. — После ввода данных карты и оплаты «туроператор» пропадает и не выходит на связь.
Россиянам напомнили, что туроператоры не обзванивают клиентов по телефону с предложениями о выгодных турах, а также не требуют предоплату по ссылкам из смс, потому как все бронирования и предоплата проходят через официальные сайты туроператоров и агрегаторов поездок.