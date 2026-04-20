Хищения через умерших — в деле сотрудника Минобороны всплыли неизвестные

В уголовном деле сотрудника департамента Минобороны России Николая Жабина о хищении средств фигурируют неустановленные лица. Это следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, изначально дело о мошенничестве было возбуждено в отношении неизвестных лиц. Позднее его объединили с производством, в рамках которого проходит Жабин.
Как ранее сообщали в ГВСУ СК России, должностное лицо отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на аналогичное преступление. Он арестован, на имущество наложены обеспечительные меры.
По версии следствия, в 2023—2024 годах Жабин использовал данные умерших военнослужащих для оформления поддельных документов от имени их родственников. Эти бумаги подавались для получения выплат по накопительно-ипотечной системе.
Следствие считает, что таким способом были похищены многомиллионные суммы. Попытка еще одного эпизода, по данным материалов дела, была пресечена сотрудниками департамента. Ущерб Минобороны оценивается как особо крупный.
