Родители в цирке в Ростове-на-Дону закрывали детей от тигра, выскочившего в зал

В цирке Ростова-на-Дону в воскресенье, 19 апреля, тигр пробил решетку и оказался в зрительном зале после того, как на манеж рухнула защитная сетка. На кадрах, опубликованных RT, видно, как хищник разгуливает между рядами, а родители в этот момент закрывают собой детей.
По всей видимости, тигр сам испугался и пытался спрятаться за креслами. Дрессировщики кричали людям: «Не бойтесь, просто сядьте и все». В результате инцидента никто не пострадал, говорится в сообщении.
Директор цирка позже объяснил произошедшее ошибкой сотрудника и «стечением обстоятельств». Инцидент произошел в Цирке династии Довгалюк во время финального номера, когда упавшая сетка напугала тигров и один из них выпрыгнул в зрительный зал.