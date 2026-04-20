Родители в цирке в Ростове-на-Дону закрывали детей от тигра, выскочившего в зал

В цирке Ростова-на-Дону в воскресенье, 19 апреля, тигр пробил решетку и оказался в зрительном зале после того, как на манеж рухнула защитная сетка. На кадрах, опубликованных RT, видно, как хищник разгуливает между рядами, а родители в этот момент закрывают собой детей.