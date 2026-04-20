Как актер Бенграф и его супруга закололи друг друга ножами — мнение эксперта

В подмосковных Мытищах в квартире многоэтажного дома обнаружены тела супругов с ножевыми ранениями. По предварительным данным, 28-летний актер Владислав Бенграф и его 23-летняя жена Евгения нанесли друг другу смертельные удары.

Инцидент произошел во время конфликта. По имеющейся информации, мужчина ударил женщину ножом в шею и грудь. В ответ она нанесла ему ранения в область шеи. Оба скончались на месте.

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что подобные случаи встречаются крайне редко. По его словам, в бытовых конфликтах обычно фиксируется одна жертва, тогда как взаимное причинение смертельных ранений является исключением.

Эксперт отметил, что человек, получивший смертельное ранение, в состоянии агонии может сохранять двигательную активность и нанести ответный удар. Он также допустил, что на поведение участников могли влиять факторы, снижающие болевой порог.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Как уточняется, они подлежат прекращению в связи со смертью лиц, подлежащих привлечению к ответственности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

