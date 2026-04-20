Дмитрий Демешин: Единый колл-центр для записи к врачу заработает в Хабаровском крае

О планах губернатор рассказал в ходе визита в центральную больницу Верехнебуреинского района. Дмитрий Демешин уточнил у сотрудников, как жители предпочитают записываться к врачу. Сейчас в больнице действуют три способа: через портал «Госуслуги», по телефону и в порядке живой очереди. Ежедневно в поликлинику обращается около 200 человек.
«Вместо привычной регистратуры мы сделаем единый колл-центр по всему краю. Он будет работать в автоматическом режиме на базе электронной программы. Такую задачу я уже поставил перед министерством здравоохранения края», — заявил Дмитрий Демешин.
В больнице губернатор осмотрел стоматологический, рентгенологический, УЗИ-кабинет, кабинеты гинеколога и хирурга, аппарат СКТ, а также пообщался с врачами детского отделения и пациентками — молодыми мамами с детьми. Дмитрий Демешин пообещал медикам помочь в приобретении радиовизиографа для стоматологии.
«Основной запрос от пациентов и врачей — обновление и модернизация оборудования. Поэтому 320 млн рублей из консолидированного бюджета направим на обеспечение потребностей более 24 тысяч пациентов», — подчеркнул глава региона.