Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отжиги сухой травы проведут в двух округах Иркутска 20 апреля

Работы проводятся при участии сотрудников первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и не только.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 20 апреля. В Иркутске продолжаются отжиги сухой травы для предотвращения стихийных палов. Работы проводятся при участии сотрудников первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и администрации.

В течение сегодняшнего дня подобные работы пройдут на бульваре Рябикова, а также в поселке Вересовка — в районе 1-го Дачного переулка. Общая площадь участков составит более 20 га.

Отжиги проходят под полным контролем. Их проводят при отсутствии сильного ветра и осадков. Жителям напоминают, что самостоятельно выполнять такие действия запрещено — за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, 16 апреля в Ленинском, Правобережном и Октярьских районах Иркутска специалисты регионального МЧС провели отжиг сухой травы.