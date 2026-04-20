Отжиги сухой травы проведут в двух округах Иркутска 20 апреля

IrkutskMedia, 20 апреля. В Иркутске продолжаются отжиги сухой травы для предотвращения стихийных палов. Работы проводятся при участии сотрудников первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и администрации.
В течение сегодняшнего дня подобные работы пройдут на бульваре Рябикова, а также в поселке Вересовка — в районе 1-го Дачного переулка. Общая площадь участков составит более 20 га.
Отжиги проходят под полным контролем. Их проводят при отсутствии сильного ветра и осадков. Жителям напоминают, что самостоятельно выполнять такие действия запрещено — за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Напомним, 16 апреля в Ленинском, Правобережном и Октярьских районах Иркутска специалисты регионального МЧС провели отжиг сухой травы.