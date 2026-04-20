Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 112 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве отчитались, что дроны уничтожили над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

— В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 апреля до 07:00 мск 20 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сводке МО РФ в канале в МАХ.

Ночью 20 апреля жители Краснодарского края сообщили, что после полуночи было слышно несколько десятков взрывов в разных частях черноморского побережья. Впоследствии губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки украинских беспилотников погиб житель города Туапсе.

Днем ранее атаке БПЛА подверглась Ростовская область. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в Таганроге за медицинской помощью обратились три человека, им оказали необходимое лечение.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
