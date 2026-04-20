Украинский дрон атаковал маршрутку в Горловке, ранен водитель

В Калининском районе Горловки украинский беспилотник (БПЛА) сбросил взрывчатку на маршрутку. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил глава городской администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале.

— Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловке ранен водитель общественного транспорта, — говорится в сообщении.

В этот же день в результате массированной атаки беспилотников на Туапсе погиб один человек, еще один пострадал.

Накануне в Суземском районе Брянской области Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль с помощью дрона-камикадзе. В результате удара пострадали двое мужчин.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в нoчь на вoскресенье, 19 апреля, силы ПВО перехватили и уничтoжили 13 украинских БПЛА.

