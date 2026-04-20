Троих охотников из Шарыповского округа будут судить за браконьерство

Троих жителей Красноярского края будут судить за незаконную охоту, во время которой они попались с поличным. Об этом рассказали 20 апреля в прокуратуре Красноярского края.
Известно, что осенью 2025 года трое мужчин из Шарыпова сговорились и поехали в охотничьи угодья Шарыповского округа. При них были ружья, а вот разрешений на охоту не было. Они двигались на автомобиле, высвечивали животных фарами, а потом гнались за ними прямо на автомобиле. В какой-то момент двое из них, стоя на ходу на заднем бампере, выстрелили несколько раз по замеченным косулям и попали в самца и самку.
После этого браконьеры быстро разделали туши, сложили мясо в машину и попытались уехать, но не успели: их перехватили сотрудники профильного министерства. Было заведено уголовное дело.
Ущерб от такой охоты природе и бюджету был оценен в четыреста тысяч рублей, и его обвиняемым придется возместить.
Один из них признал вину частично, а двое вообще заявили, что не имеют отношения к произошедшему. Они настаивают, что только помогали чинить машину и освещали дорогу во время поездки по лесу.
Прокурор уже утвердил обвинение в незаконной охоте. Напомним, эта статья предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы. Суд арестовал имущество мужчин (автомобиль, телевизоры, ноутбук и акустическую систему), чтобы обеспечить иск и возможный штраф.