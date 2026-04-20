В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 20 апреля. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА снят на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написан он.
По словам губернатора, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над городом и двумя районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены четыре БПЛА. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — проинформировал глава региона.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.