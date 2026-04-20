В пожаре с автомобилями погиб екатеринбургский игровой стример Роман Петриченко

По данным МЧС по Свердловской области, пожар, в котором сгорели три автомобиля на ул. Раевского, произошел 19 апреля — сообщение о нем поступило пожарным в 1:24. Площадь возгорания составила 15 кв. м — оказались повреждены кузов автомобиля Toyota Tank, моторные отсеки и салоны Ford Mondeo и Kia Sportage. Пожар потушили за пять минут, ликвидацией занимались 13 человек личного состава и три единицы техники.