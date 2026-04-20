Baza: Более 250 человек на сутки застряли на трассе Чита — Забайкальск

Тем временем спасатели продолжают работу в зоне затора: вытягивают автомобили из кюветов, эвакуируют людей в пункты временного размещения и взаимодействуют с дорожными и экстренными службами. Всего задействованы 56 человек и 13 единиц техники. В пять пунктов временного размещения уже эвакуированы 253 человека, в том числе 28 детей, сообщается в публикации.