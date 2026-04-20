Baza: Более 250 человек на сутки застряли на трассе Чита — Забайкальск

Пассажиры автобусов практически сутки просидели без еды и воды на трассе Чита — Забайкальск. По данным Baza, всего в снежном заторе оказались более 250 человек.
Регион накрыла снежная метель с обильным снегопадом, из-за чего движение на части трассы парализовало. Накануне эвакуировали порядка ста человек: их привезли в пункты временного размещения, где обеспечили питанием и предметами первой необходимости.
Застрявшие туристы сообщили, что просидели в автобусах с 13:00 19 апреля до 09:30 следующего дня по местному времени. Еды и доступа в туалет у них не было, однако сотрудники МЧС привезли им воду.
Впоследствии администрация региона начала по очереди вывозить людей в столовые, где их накромили.
Тем временем спасатели продолжают работу в зоне затора: вытягивают автомобили из кюветов, эвакуируют людей в пункты временного размещения и взаимодействуют с дорожными и экстренными службами. Всего задействованы 56 человек и 13 единиц техники. В пять пунктов временного размещения уже эвакуированы 253 человека, в том числе 28 детей, сообщается в публикации.
Непогода штурмует и ряд других регионов. В Башкирии сильная метель снесла с дороги «газель». Воитель иномарки пытался прикрыть грузовик от ветра, но это не помогло — порыв опрокинул «газель» на дорогу. Из-за плохих погодных условий в регионе закрыты четыре трассы.