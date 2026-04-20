В цирке Ростова рассказали, как тигр сбежал в зрительный зал

В одном из цирков Ростова произошло серьёзное чрезвычайное происшествие. Во время выступления с хищниками прямо в процессе номера рухнула защитная сетка, что привело к панике среди животных и побегу тигра в зрительный зал. Об этом рассказали очевидцы события, которое случилось 19 апреля.
Как сообщила РЕН ТВ свидетельница Ольга Петренко, после того как сетка упала, тигры заметались по манежу. В какой-то момент крупный хищник сумел перепрыгнуть через барьерное ограждение и оказался прямо в рядах с публикой. При этом дрессировщики оставались за сеткой. Несколько минут, пока один из укротителей не вышел в зал, тигр свободно бродил между креслами.
Другая зрительница, Кристина Пирогова, рассказала, что сбежавший зверь коснулся её дочери, но, к счастью, прошёл мимо. Женщина вместе с детьми была вынуждена лечь на пол, чтобы не провоцировать хищника и не привлекать его внимание. Позже она добавила, что их семья покинула цирк ползком.
По словам очевидцев, дрессировщику в итоге удалось оттеснить тигра от толпы. Мужчина держал ситуацию под полным контролем, пока все зрители не покинули зал. В результате инцидента, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.