Силы ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

Сто двенадцать украинских дронов за одну ночь уничтожили дежурные расчёты российских сил противовоздушной обороны. Об этом говорится в отчёте Минобороны РФ за период с 20:00 19 апреля до 07:00 20 апреля.

Источник: Life.ru

Силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники самолётного типа над семью регионами. В списке — Астраханская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская области, Краснодарский край, Республика Крым. А также дроны ВСУ сбили над акваториями Азовского и Чёрного морей.

БПЛА уничтожили за одиннадцать часов — это почти 10 дронов в час.

Как уже писал Life.ru, ночной кошмар пережил Туапсе. В морском порту погиб мужчина. Ещё один человек пострадал. Обломки изрешетили остекление в начальной школе и детском саду. Досталось музею, церкви и многоквартирному дому. А один из дронов задел газовую трубу.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше