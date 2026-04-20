Силы ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

Силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники самолётного типа над семью регионами. В списке — Астраханская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская области, Краснодарский край, Республика Крым. А также дроны ВСУ сбили над акваториями Азовского и Чёрного морей.
БПЛА уничтожили за одиннадцать часов — это почти 10 дронов в час.
Как уже писал Life.ru, ночной кошмар пережил Туапсе. В морском порту погиб мужчина. Ещё один человек пострадал. Обломки изрешетили остекление в начальной школе и детском саду. Досталось музею, церкви и многоквартирному дому. А один из дронов задел газовую трубу.
