Фура перекрыла участок дороги на трассе М‑12 в Нижегородской области

Большегруз врезался в отбойник на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. Он частично перекрыл движение по нескольким полосам, сообщили в УГИБДД России по региону.
Авария произошла в понедельник, 20 апреля, около 92.48 на 519-ом километре трассы М-12. 39-летний водитель фуры с полуприццепом ехал на высокой скорости, не справился с управлением и въехал в отбойник. Автомобилист получил травмы.
