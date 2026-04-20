В Ростове следователи начали проверку из-за сбежавшего тигра в цирке

Проверяют требования безопасности при организации представления.

В Ростове организована доследственная проверка по факту инцидента с тигром, сбежавшим из цирка во время представления. Об этом информирует СУ СК России по Ростовской области.

Напомним, накануне хищник во время выступления выпрыгнул из манежа и направился в сторону зрителей. Никто не пострадал, животное почти сразу поймали и вернули в вольер.

Организована процессуальная проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований безопасности при организации циркового представления, а также действиям ответственных лиц. По её результатам будет принято решение.