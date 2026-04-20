Медицинский абсурд в Павлодаре: «лечили» мертвых и путали пациентов

Прокуроры Павлодара выявили факты фиктивных медицинских услуг при проверке расходования средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как оказалось, приемы невропатолога, кардиолога, хирурга, психолога и других узких специалистов «проводились» умершим лицам. Кроме того, консультации врача акушера-гинеколога «оказывались» лицам мужского пола. Также были зафиксированы случаи двойной оплаты за дублирование лечебных услуг.

Помимо этого, установлены факты оказания медицинской помощи населению без соответствующих сертификатов специалистов и разрешений.

По итогам проверки нарушения устранили, необходимые документы оформили, виновных привлекли к ответственности.

«Принятыми мерами обеспечено возмещение ущерба на сумму более 100 млн тенге».Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области.

На рассмотрении в суде также находятся еще два уголовных дела по фактам хищения государственных средств на 62 млн и причинения государству ущерба на 41 млн посредством осуществления незаконного предпринимательства в сфере медицины.