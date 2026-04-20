Жительница Назарова обманом получила 350 тысяч рублей социальных выплат

В Красноярском крае женщину заподозрили в мошенничестве с соцвыплатами.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае полицейские раскрыли очередную схему обмана при получении выплат от государства. 20 апреля подробностями поделились в МВД по региону.

Сотрудники отдела экономической безопасности выяснили, что 39-летняя жительница Назарова в июне 2024 года подписала контракт с одним из учреждений района, который давал ей право на социальную помощь от государства. Женщина принесла липовые документы, чтобы ее оформить.

Она намеренно занизила данные о своих настоящих доходах, а также переводила деньги между счетами, чтобы скрыть те суммы, которые на самом деле получила за первый квартал 2024 года. В итоге ей перечислили 350 тысяч рублей, на которые она не имела права.

После того, как правда раскрылась, было заведено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Напомним, эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас с обвиняемой взяли обязательство являться к следователю по первому требованию.