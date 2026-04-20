За секс с коллегой на рабочем месте медсестру выгнали из психбольницы

По версии следствия, 27-летняя преподавательница психологии и социологии Хейли Бек начала ухаживать за учеником в декабре 2024 года. Она делала за него домашние задания, завышала оценки, давала пользоваться своей машиной, покупала подарки, а также алкоголь и наркотики. Кроме того, женщина заплатила подростку более 600 долларов, называя себя его «мамочкой-спонсором». В тот период школьнику было 15−16 лет.