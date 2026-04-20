Воронежский губернатор раскрыл подробности отражения ночной атаки БПЛА

Четыре беспилотника уничтожили и подавили в Воронежской области в ночь на 20 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона уточнил, что БПЛА обнаружили над городом и двумя районами региона. Предварительно, никто не пострадал, последствий на земле нет.
Опасность атаки БПЛА сохранялась до 7:16 понедельника.
