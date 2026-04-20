В Екатеринбурге самокатчик решил выполнить опасный маневр и угодил под машину

В Екатеринбурге утром 19 апреля 2026 года произошло ДТП с участием самокатчика. Инцидент случился на перекрестке улиц Куйбышева — Белинского и попал на видео. Кадрами происшествия поделились в telegram-канале «Екатеринбург. Главное».
— Воскресное утро 19 апреля, спокойный перекресток Куйбышева — Белинского. Налетела кавалерия на двух самокатах. Уважаемые полицейские, говорят, оформили ДТП. Верим, что у обоих забрали водительские права и на автомобиль — прецеденты в России были, — рассказали в telegram-канале.
Судя по кадрам, двое парней решили выполнить опасный маневр и на самокатах пересечь дорогу прямо перед движущимися на них машинами. Одному из них удалось проехать спокойно, однако второй в конце своего пути угодил под колеса. От удара самокатчика отбросило на пару метров. Однако он сразу же встал и начал пытаться достать двухколесный транспорт из-под автомобиля.