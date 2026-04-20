Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горела смола: опасные вещества вспыхнули на производстве в Темиртау

Спасатели предотвратили угрозу взрыва при пожаре, который разгорелся в смолоперерабатывающем цехе в Темиртау, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Как сообщили в ведомстве по прибытии пожарных подразделений было установлено, что на отметке более 10 м произошло загорание смолы, антраценовых фракций ректификационной колонны, а также нафталиновых и масляных отложений. На месте происшествия был создан оперативный штаб. Была организована подача стволов с большим расходом воды, задействована автолестница, через которую в очаг пожара подавалась пена.

«Распространение огня не допущено, предотвращена угроза взрыва. Пожар полностью ликвидирован на площади 45 кв. м», — сообщили в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал.