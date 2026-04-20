Горела смола: опасные вещества вспыхнули на производстве в Темиртау

Как сообщили в ведомстве по прибытии пожарных подразделений было установлено, что на отметке более 10 м произошло загорание смолы, антраценовых фракций ректификационной колонны, а также нафталиновых и масляных отложений. На месте происшествия был создан оперативный штаб. Была организована подача стволов с большим расходом воды, задействована автолестница, через которую в очаг пожара подавалась пена.
«Распространение огня не допущено, предотвращена угроза взрыва. Пожар полностью ликвидирован на площади 45 кв. м», — сообщили в ведомстве.
В результате пожара никто не пострадал.