Спасатели нашли заблудившегося мужчину в нацпарке «Красноярские Столбы»

Вечером 19 апреля в Красноярский поисково-спасательный отряд сообщили, что в районе восточного входа в национальный парк «Красноярские столбы» потерялся 51-летний мужчина. Хорошо знающие местность специалисты отправились на его поиски.
Поиски пропавшего туриста заняли около часа. За это время спасатели прошли больше полутора километров по лесу. Мужчину нашли в районе Китайской стенки и благополучно вывели обратно. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Спасатели в очередной раз обратились к любителям активного отдыха на Столбах с просьбой не сходить с маркированных троп и дорожек. Это поможет не заблудиться, а в нацпарке это вполне реально.
Напомним, 9 марта на Столбах бесследно исчез бывший спецназовец. Его до сих пор не нашли. Поиски продолжаются.