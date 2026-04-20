Умер Виктор Зайденберг, заслуженный тренер России по футболу

Виктор Зайденберг посвятил свою жизнь развитию отечественного футбола и мини-футбола. Он начинал карьеру игрока во владивостокском «Луче» и горьковском «Динамо», но настоящую славу ему принесла тренерская работа. Его главным детищем стал мини-футбольный клуб «Крона» из Кстова, созданный в 1992 году из команды совхоза. Под его руководством клуб пробился в элитный дивизион и выиграл бронзу чемпионата России.