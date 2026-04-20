«Крайне редкое явление»: криминалист объяснил, как актёр Бенграф с супругой смогли убить друг друга

В Мытищах актер Владислав Бенграф и его жена Евгения закололи друг друга ножами во время семейной ссоры. Такой редкий случай одновременной гибели обоих супругов в криминалистике почти не встречается. Об этом рассказал российский криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru.
«Это реально редкий случай, из ряда вон выходящий. Как правило, в домашних разборках мы видим одну жертву, кто-то кого убивает. Бывает, когда убийца осознав, что совершил, сводит счеты с жизнью. А чтобы убили друг друга — явление крайне редкое», — уточнил специалист.
Игнатов объяснил это тем, что жертва могла находиться в состоянии агонии или под воздействием запрещенных веществ. Такие вещества часто сильно снижают чувствительность к боли.
Криминалист отметил, что женщина, скорее всего, не сразу ощутила первый удар ножом. Из-за этого она успела схватить оружие и нанести ответный удар. При этом Евгения била, не глядя, и случайно попала супругу в шею. Рана оказалась смертельной.
Михаил Игнатов считает, что возбужденные уголовные дела в отношении обоих супругов прекратят из-за смерти обвиняемых.
Ранее стало известно, что трагедия случилась в семье актера театра «ФЭСТ» Владислава Бенграфа. Отношения между мужем и женой давно были сложными.