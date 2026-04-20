Убийцы Яны Легкодимовой отправлены в «Черный беркут»

Осужденных по резонансному уголовному делу об убийстве 23-летней жительницы Атырау Яны Легкодимовой — Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова — этапировали в колонию «Черный беркут», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В начале апреля 2026 года стало известно, что Хайржанов и Катимов, приговоренные к пожизненному заключению, все еще находятся в следственном изоляторе (СИЗО) — учреждении № 75 в пригороде Атырау.

«Данные осужденные направлены по месту отбывания наказания в установленном законом порядке», — сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) РК.

Агентству Kazinform в ДУИС по Атырауской области уточнили, что этапирование Хайржанова и Катимова состоялось утром накануне, 19 апреля.

«Осужденные направлены в специализированное учреждение, где отбывают наказание лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении агентства.

В Атырау приговор по шокирующему убийству Яны Легкодимовой огласили 17 ноября 2025 года. Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности.

В январе 2026 года стало известно, что убийцы Яны Легкодимовой подали апелляцию.