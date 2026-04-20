Водители, внимание: Новая апрельская уловка мошенников с фальшивыми штрафами появилась в России

Ранее в России появился новый способ обмана в Telegram. Мошенники пишут людям от имени их друзей или просто незнакомцев. В сообщении обещают подарить Premium-подписку на целый год. Просят нажать кнопку «Активировать». На самом деле это ловушка: как только человек нажимает, мошенники получают доступ к его аккаунту. Вместо подарка пользователь теряет свой профиль.