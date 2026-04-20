В Прикамье изъяли более 2,8 тысяч литров контрафактного алкоголя и спирта

По подозрению в организации незаконного оборота в Чернушке задержан житель Свердловской области 1981 года рождения. Выяснилось, что в июне прошлого года мужчина закупил в Уфе крупную партию контрафактного алкоголя. Он планировал сбыть товар в Октябрьском, Чернушинском, Куединском и Бардымском округах Прикамья.