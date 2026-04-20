В Прикамье изъяли более 2,8 тысяч литров контрафактного алкоголя и спирта

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли сбыт крупной партии суррогата.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае сотрудники полиции и ФСБ пресекли сбыт более 2200 литров контрафактного алкоголя и 625 литров спирта, сообщает пресс-служба регионального МВД России.

По подозрению в организации незаконного оборота в Чернушке задержан житель Свердловской области 1981 года рождения. Выяснилось, что в июне прошлого года мужчина закупил в Уфе крупную партию контрафактного алкоголя. Он планировал сбыть товар в Октябрьском, Чернушинском, Куединском и Бардымском округах Прикамья.

В середине июля партию в коробках доставил нанятый водитель на грузовике. Как только машина въехала на склад в Октябрьском округе, её остановили полицейские и сотрудники регионального УФСБ.

При осмотре грузовика был обнаружен контрафактный алкоголь разных марок. Всего изъято более 4550 бутылок, то есть свыше 2200 литров и 625 литров спирта. Общая стоимость партии превышает 1,5 млн рублей. Экспертиза подтвердила — в бутылках находится спиртосодержащая жидкость с этанолом, которая должна иметь маркировку.

Подозреваемый полностью признал вину. Сейчас следователи устанавливают других участников схемы. За данное преступление грозит крупный штраф или лишение свободы до 6 лет.