Пропавший Герой России Асылханов не знал водителя машины, которая увезла его

Напомним, ветеран СВО и Герой России Алексей Асылханов, известный своими боевыми достижениями, пропал 3 апреля в городе Юрга. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Супруга 23-летнего ветерана отметила, что он никогда не уходил без предупреждения и не имел вредных привычек. Она не получала требований о выкупе мужа.