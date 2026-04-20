В Прикамье сотрудники ФСБ изъяли 2,7 тысяч литров контрафактного алкоголя

2,7 тысячи литров немаркированной алкогольной продукции изъяли у жителя Свердловской области, сообщили в УФСБ России по Пермскому краю.
Мужчина организовал схему по продаже немаркированного алкоголя в Октябрьском районе Прикамья. Злоумышленник действовал в составе группы. Он покупал, хранил и перевозил спиртное, чтобы потом сбывать его.
На организатора преступления завели уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (незаконное хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции). Расследование продолжается.
