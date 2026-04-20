В Прикамье сотрудники ФСБ изъяли 2,7 тысяч литров контрафактного алкоголя

Житель Свердловской области хотел сбывать незаконную продукцию в Октябрьском районе Пермского края.

2,7 тысячи литров немаркированной алкогольной продукции изъяли у жителя Свердловской области, сообщили в УФСБ России по Пермскому краю.

Мужчина организовал схему по продаже немаркированного алкоголя в Октябрьском районе Прикамья. Злоумышленник действовал в составе группы. Он покупал, хранил и перевозил спиртное, чтобы потом сбывать его.

На организатора преступления завели уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (незаконное хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции). Расследование продолжается.

Напомним, лжеюристы за два года обманули 97 человек. Подробнее о том, кто организовал нелегальный бизнес, что грозит обманщикам, как отличить мошенников, и где получить консультацию — в материале сайта perm.aif.ru.