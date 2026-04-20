Транспортная инфраструктура повреждена в морском порту Туапсе из-за атаки БПЛА

В морском порту Туапсе повреждена транспортная инфраструктура в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
— Прокуратура Краснодарского края и Южная транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города, — передает Telegram-канал ведомства.
Ночью 20 апреля жители Краснодарского края сообщили, что после полуночи было слышно несколько десятков взрывов в разных частях черноморского побережья. Впоследствии губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки украинских беспилотников погиб житель города Туапсе.
Минобороны РФ сообщило, что за ночь 20 апреля силы ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников над российскими регионами.