В школах и детсадах Туапсе отменили занятия из-за атаки дронов ВСУ

В Туапсе отменили занятия в школах после ночной атаки беспилотников ВСУ. Ограничения коснулись всех учебных заведений города, сообщили в управлении образования муниципалитета.

Источник: Life.ru

«20 апреля 2026 года муниципальные и государственные школы города не работают. Дошкольные учреждения: четыре детских сада № 28, № 25, № 24 и № 22 работают без приёма детей», — сказано в сообщении.

Все остальные детсады в городе перешли в режим работы «дежурных групп». Там организовано питание и сон для детей, чьи родители заняты на работе. Меры введены для обеспечения безопасности детей и сотрудников образовательных учреждений.

Ранее жители Туапсе, Геленджика и Анапы сообщали о ночной атаке беспилотников. По их словам, в городах были слышны взрывы, а системы ПВО работали, отражая налёт. В результате есть один погибший мирный житель. Кроме того, в порту был замечен пожар.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

