«Он переспал со мной»: Медсестру уволили из психбольницы за секс на дежурстве

А Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор медсестре из частного санатория в Нальчике. Её признали виновной в том, что из-за неё больше 70 пациентов заразились гепатитом С и ВИЧ. Суд не стал смягчать наказание — её обязали выплатить троим пострадавшим 9 миллионов рублей за моральный ущерб. Кроме того, женщине запретили работать в медицине и оказывать услуги людям в течение трёх лет.