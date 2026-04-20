Семьянин с дипломом: Как выглядит типичный коррупционер в России

«Высокая значимость для обследованных таких нравственных ценностей, как совесть, мораль, порядочность, сочетается с низкой ценностью закона», — сообщило ведомство по запросу Радио РБК.
С 2018 года в России выявили более 140 тыс. коррупционеров, из них свыше 20 тыс. — в 2025 году. Основная форма — взяточничество: доля таких преступлений выросла с 48,4% до 67,4%. На мошенничество в прошлом году пришлось 12,2%, что заметно ниже уровня восьмилетней давности.
В 2025 году 17,3% преступлений совершались группой лиц, чаще всего по предварительному сговору (61,9%), реже — организованными группами (33,1%). При этом почти все такие деяния совершаются в трезвом виде: доля нарушителей в состоянии опьянения едва превышает 1%.
Среди всех преступников в стране более половины ранее уже нарушали закон, но в коррупции рецидив встречается значительно реже. В 2025 году его доля составила 14,6%, а ранее судимые — лишь 3,4%.
Возрастная структура близка к общей преступности: 60,8% приходится на людей 30−49 лет, ещё 20,4% — старше 50 лет. При этом быстрее всего растёт число молодых участников 18−24 лет — за восемь лет их стало больше на 84,6%.
Коррупционные преступления чаще совершают мужчины — 78,3%, однако растёт и число женщин: с 4002 в 2018 году до 4474 в 2025-м. Их доля — около 19,5%, при этом чаще они выступают посредниками.
Отличительная черта — высокий уровень образования. Более половины фигурантов имеют высшее образование, а среди взяточников этот показатель достигает 87%. При этом среди дающих взятки доля дипломированных ниже — около 40%, заметна и роль студентов, число которых выросло в несколько раз.
Почти половина фигурантов — наёмные работники (49,8%), тогда как без постоянного дохода — лишь 15,4%. Подавляющее большинство — граждане России (91,8%), иностранцы дают около каждой десятой взятки.
В Генпрокуратуре отмечают, что несмотря на изменения в деталях, ключевые характеристики такого правонарушителя остаются стабильными на протяжении последних лет.
А ранее сообщалось, что Смольнинский суд Петербурга рассмотрит иск о передаче государству крупных сумм наличных, изъятых у экс-зампреда комитета по транспорту Рената Ягудина и его жены. Следствие считает, что деньги имеют коррупционное происхождение. С 2014 по 2024 год официальный доход чиновника (зарплата плюс продажа квартиры) превысил 25 млн рублей, а его супруги — 3,8 млн рублей.
