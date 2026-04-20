Семьянин с дипломом: Как выглядит типичный коррупционер в России

С 2018 года в России выявили более 140 тыс. коррупционеров, из них свыше 20 тыс. — в 2025 году. Основная форма — взяточничество: доля таких преступлений выросла с 48,4% до 67,4%. На мошенничество в прошлом году пришлось 12,2%, что заметно ниже уровня восьмилетней давности.