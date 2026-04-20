Спасатели ликвидировали 10 пожаров в Ростовской области за сутки

К работам было привлечено 176 сотрудников экстренных служб и 44 единицы специализированной техники.

Спасатели ликвидировали 10 пожаров в Ростовской области за сутки. В течение последних 24 часов спасательные службы Ростовской области справились с десятью возгораниями техногенного характера. Как сообщили в региональном управлении МЧС, 19 апреля огнеборцы не только ликвидировали пожары, но и устраняли последствия двух автоаварий.

В общей сложности к работам было привлечено 176 сотрудников экстренных служб и 44 единицы специализированной техники.

На 20 апреля запланировано проведение 23 контролируемых профилактических выжиганий сухой травы. Мероприятия охватят территорию семи муниципальных районов области.