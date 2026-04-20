Жителя Енисейского округа осудили за вооруженный налет на магазин

В суде мужчина вину признавал частично и утверждал, что будто бы пришел сдавать оружие. За хулиганство, разбой и незаконное хранение взрывчатых веществ он получил шесть лет и три месяца колонии общего режима. Также его оштрафовали на 10 тысяч рублей.