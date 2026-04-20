Жителя Енисейского округа осудили за вооруженный налет на магазин

В Енисейском округе местного жителя осудили за вооруженный налет на магазин «Блок». По версии прокуратуры Красноярского края, в январе 2026 года в поселке Абалаково пьяный 53-летний мужчина утром вышел из дома с ружьем и тремя патронами — он собирался добыть сигареты и спиртное.
Зайдя в торговую точку, агрессор закрыл дверь изнутри, показал оружие и сказал продавцу, что магазин «работать не будет». Испугавшись, женщина передала мужчине бутылку коньяка и пачку сигарет. Позже налетчика поймали.
Оказалось, что ружье «ИЖ-18Е» и патроны он незаконно хранил у себя дома с 2013 года. В квартире у него также нашли банки с порохом.
В суде мужчина вину признавал частично и утверждал, что будто бы пришел сдавать оружие. За хулиганство, разбой и незаконное хранение взрывчатых веществ он получил шесть лет и три месяца колонии общего режима. Также его оштрафовали на 10 тысяч рублей.