Вахтовик из Дудинки заплатил 63 тысяч за интим-услугу, которую не получил

Житель Дудинки отдал 63 тысячи за несуществующую услугу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В таймырскую полицию обратился 38-летний вахтовик с заявлением о краже денег. Мужчина лишился 63 тысяч рублей, надеясь воспользоваться услугами девушки по объявлению в интернете.
Выяснилось, что потерпевший нашёл соответствующий сайт, созвонился с незнакомкой и договорился о встрече. Собеседница поставила условие — полная предоплата. Мужчина перевёл требуемую сумму, после чего номер абонента сразу же заблокировали. Дозвониться или вернуть деньги не удалось.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что жительница Назарова незаконно получила 350 тысяч рублей соцпомощи.