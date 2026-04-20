В Пятигорске предотвратили теракт с участием гражданки Германии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае, с участием гражданки Германии в Пятигорске готовился взрыв у объекта одного из силовых ведомств. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии 1969 года рождения», — сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы, вблизи одного из объектов силовых ведомств в Пятигорске выявлено и заблокировано действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке указанной женщины. После ее задержания и осмотра сумки специалистами-взрывотехниками установлено, что самодельное взрывное устройство (СВУ) было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами.