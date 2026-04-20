В Пятигорске предотвратили теракт с участием гражданки Германии

Как отметили в ФСБ, благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы, вблизи одного из объектов силовых ведомств в Пятигорске выявлено и заблокировано действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке указанной женщины. После ее задержания и осмотра сумки специалистами-взрывотехниками установлено, что самодельное взрывное устройство (СВУ) было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами.