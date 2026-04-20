Пятерых воронежских зайчат отправили на реабилитацию в «Дом зайца»

Пятерых зайчат из Воронежа отправили в центр помощи диким животным «Дом зайца», рассказали в Центре реабилитации диких животных «Сердце Леса».
В основном всех малышей подобрали в городских парках, одного нашли дети на территории детского садика. Зайчатам уже успели подобрать клички: Ландыш, Ключ, Тони Старк, Пена и Бася. У двоих из них обезвоживание и истощение, остальные — в удовлетворительном состоянии.
Теперь малышей будут выхаживать специалисты. Когда они поправятся и подрастут, их выпустят на волю.