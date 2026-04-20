Завершился новый виток поисков семьи Усольцевых, исчезнувшей под Красноярском

Спасатели завершили трехдневную операцию, которая стала продолжением масштабных поисков семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей минувшей осенью в тайге Красноярского края.
Очередной виток поисков начался 17 апреля по заявке следователей. Ни тот день, ни последующие двое суток не принесли желаемого результата.
Сотрудники краевого государственного учреждения «Спасатель» изучали местность в окрестностях горы Буратинка и лога Мальвинка, в районе села Кутурчин Партизанского района.
За три дня специалисты обследовали свыше 120 километров горно-таежных троп и дорог. Следов семьи Усольцевых не найдено, спасатели вернулись в подразделение, сообщили в ведомстве.
В районе исчезновения семьи все еще лежит снег. Активные поиски Усольцевых могут возобновиться в мае, когда снег растает. Сотрудники СК не планируют использовать металлоискатели для обнаружения пропавших — обычно такие приборы применяют в ходе поисков орудий преступления, например ножей и топоров. А главной версией исчезновения семейной пары с дочерью остается несчастный случай.
Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали в конце сентября прошлого года. Масштабная поисковая операция оказалась безуспешной.