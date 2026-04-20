Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершился новый виток поисков семьи Усольцевых, исчезнувшей под Красноярском

Спасатели завершили трехдневную операцию, которая стала продолжением масштабных поисков семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей минувшей осенью в тайге Красноярского края.

Источник: Российская газета

Спасатели завершили трехдневную операцию, которая стала продолжением масштабных поисков семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей минувшей осенью в тайге Красноярского края.

Очередной виток поисков начался 17 апреля по заявке следователей. Ни тот день, ни последующие двое суток не принесли желаемого результата.

Сотрудники краевого государственного учреждения «Спасатель» изучали местность в окрестностях горы Буратинка и лога Мальвинка, в районе села Кутурчин Партизанского района.

За три дня специалисты обследовали свыше 120 километров горно-таежных троп и дорог. Следов семьи Усольцевых не найдено, спасатели вернулись в подразделение, сообщили в ведомстве.

В районе исчезновения семьи все еще лежит снег. Активные поиски Усольцевых могут возобновиться в мае, когда снег растает. Сотрудники СК не планируют использовать металлоискатели для обнаружения пропавших — обычно такие приборы применяют в ходе поисков орудий преступления, например ножей и топоров. А главной версией исчезновения семейной пары с дочерью остается несчастный случай.

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали в конце сентября прошлого года. Масштабная поисковая операция оказалась безуспешной.