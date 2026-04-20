В селе под Воронежем Chery Tiggo врезался в аптеку

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области разбираются в обстоятельствах ДТП в Терновском районе, которое произошло 19 апреля.
Около 10.00 в селе Народное, по предварительным данным дорожной полиции, 51-летний водитель автомобиля Chery Tiggo выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям, вылетел в придорожный кювет, а потом врезался в здание аптеки. Водителя доставили в больницу.
В Воронежской области за 19 апреля сотрудники ГАИ зарегистрировали 63 ДТП, в них пострадали три человека.